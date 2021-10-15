Сразу 5 деревень в Муромском районе остались практически без общественного транспорта. Люди не...

Сразу 5 деревень в Муромском районе остались практически без общественного транспорта. Люди не могут добраться утром в город на работу. Из-за чего были отменены автобусные рейсы и когда ждать их возвращения, разбиралась Юлия Шувалова.Из деревни Санниково в Муром теперь практически не уехать. По словам жителей, уже на протяжении десяти месяцев вместо 6 рейсов в день - только один, в 13.30. Ни на работу, ни на учебу. Отрезаны от города сразу несколько деревень: Саксино, Берёзовка, Санниково, Степаньково и Тереховицы.Ольга Голикова, староста деревни Санниково:- Говорили, что с сентября начнут ходить три рейса, но даже эти три рейса не ходят. Один двухчасовой, но буквально на той неделе 3 дня и его не было из-за нехватки бензина.Ирина Светличная, жительница деревни Степаньково:- Пришлось уйти с работы, потому что добираться не на чем. Убрали все утренние рейсы. Я просто не представляю... И вечерний. Хотя бы у нас было 3 рейса, в 5, в 6 и в 7. Могли хотя бы один рейс остановить, убрали все.Только в одной деревне Санниково проживает 60 человек. Магазина нет. Купить лекарства тоже негде.Алевтина Измайлова, жительница деревни Санниково:- Вот Надежду прошу, она поехала на почту на велосипеде, зайди, говорю, купи такие-то таблетки. Её дочку прошу, она работает в городе.Автобус номер 110 "Муром - Тереховицы" исправно обслуживал местных жителей на протяжении 15 лет. В разгар второй волны пандемии Муромское пассажирское автотранспортное предприятие, обслуживающее маршрут, обанкротилось. Нового перевозчика районные власти найти не смогли - не рентабельно. И решили попытаться передать маршрут в ведение властей областных.Алексей Малахов, исполняющий обязанности главы администрации Муромского района:- Для того, чтобы мы компенсировали пассажироперевозчикам, нам необходимо в бюджете заложить 1 миллион 600 тысяч. На сегодняшний момент, если мы закладываем эти деньги, то эти деньги являются нецелевым использованием бюджета Муромского района, поэтому мы с этим предложением вышли в департамент транспорта и дорожного хозяйства, чтобы они взяли эти маршруты на обслуживание.Областной департамент транспорта и дорожного хозяйства признавать маршрут межмуниципальным отказался, ссылаясь на не соответствующие требованиям остановки. То есть администрации района все-таки придётся решать проблему самостоятельно.Алексей Малахов, исполняющий обязанности главы администрации Муромского района:- Муниципальное предприятие находится в очень сложной ситуации и не может тоже нам помочь в осуществлении данных рейсов, поэтому администрация при формировании бюджета будет рассматривать возможность возобновления этих рейсов.Сколько ещё ждать жителям деревень - неизвестно.Юлия Шувалова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"