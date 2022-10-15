Подразделения Минобороны РФ получили автомобильную технику от ЧВК Вагнера. Как сообщает Telegram-канал GREY ZONE, музыканты передали четыре внедорожника 126-й гвардейской бригаде ВМФ РФ.

Подразделения Минобороны РФ получили автомобильную технику от "ЧВК Вагнера". Как Telegram-канал GREY ZONE, "музыканты" передали четыре внедорожника 126-й гвардейской бригаде ВМФ РФ.Ранее бойцы бригады записали видеообращение, в котором, сославшись на недостаток техники, помочь в обеспечении транспортом.Для нужд гвардейцев из 126-й бригады бойцы "ЧВК Вагнера" передали три пикапа и один внедорожник. Поставленная техника обеспечит мобильность военных, а также поможет выполнять задачи спецоперации.На ситуацию, сложившуюся на передовой, обратили внимание читатели. В комментариях к видео пользователи отмечают, что бойцы сейчас выполняют критически важные задачи на фронте, и они должны быть обеспечены всем необходимым для этого, включая автомобильную технику.