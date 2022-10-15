В субботу утром Александр Авдеев совершил рабочую поездку в город Ковров. Губернатор Владимирской...

В субботу утром Александр Авдеев совершил рабочую поездку в город Ковров. Губернатор Владимирской области проверил, как идёт стройка Ковровской районной больницы."Мы реконструируем существующее здание и пристраиваем к нему новую часть. Был здесь неделю-две назад. С тех пор строители завершили работы по кирпичной кладке, начали устройство скатной кровли, устанавливают фасады и оконные заполнения. Ставлю подрядчику задачу закрыть тепловой контур до холодов. Должен успеть" - сообщил в своем телеграм-канале Александр АвдеевФото: телеграм-канал губернатора Владимирской области Александра Авдеева