Общественность пристально следит за личной жизнью Ольги Бузовой.

Общественность пристально следит за личной жизнью Ольги Бузовой.Это яркая личность, приковывающая к себе внимание. Поклонники постоянно обсуждают итворчество, и личную жизнь артистки. При этом сама экс-ведущая "Дома-2"любит подлить масла в огонь. Напомним, что Ольга Бузова нередко рассказывает опланах стать матерью. Блогер Виктория Царькова решила порассуждать на темуматеринства певицы.По ее мнению,Ольга очень успешная, трудолюбивая карьеристка, которая заслуживает уважения в профессии. Но Виктория не представляет Ольгу Бузову в ролиматери. Причина всему как раз трудоголизм: "Слова всех ее бывшихмужчин после расставания тому подтверждение! "Я хотел детей, но Ольгаувлечена карьерой", "Она слишком занята работой и собой, у неё небыло времени на меня и создание будущей семьи".Но больше всего Царьковаудивляется поведению Ольги. По словам блогерши, Бузова постоянно говорит одетях, но никакого шага в этом направлении не совершила. "Девушка помогаетдетским домам и кричит о том, что хочет детей на весь мир, но это я думаю еепотолок! Дальше слов это никуда не зайдет", — делится мнением Виктория.Блогершаделает вывод, что мечты артистки о ребенке вновь разбились вдребезги. ОльгеБузовой нужно сделать серьезный выбор: карьера или материнство. Судя по всему,в ее случае сохранять баланс не получится.