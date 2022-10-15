Осень – не время для хандры. Выбирайте интересный концерт, спектакль или фильм из обзора Дни.ру. И получайте удовольствие!

Осень – не время для хандры. Выбирайте интересный концерт, спектакль или фильм из обзора "Дни.ру". И получайте удовольствие!КОНЦЕРТ"Романтика романса"Звезды оперы, романса, эстрады, джаза, артисты театра и кино, среди которых Леонид Серебренников, Олег Погудин, Этери Бериашвили, Нина Шацкая, Иван Ожогин, Сергей Волчков, Алексей Тихомиров и Дмитрий Ермак, исполнят произведения наиболее известных авторов и песни из репертуара легендарных исполнителей. Сопровождать выступления будет симфонический оркестр "Крокус Сити Холла" под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского. Ведущие: Екатерина Гусева, Евгений Кунгуров, Аглая Шиловская, Дмитрий Харатьян.16 октября, Crocus City Hall."Лист Project"МГАСО и пианист Александр Гиндин представляют второй концерт из диптиха "Лист Project" – творческого проекта, в который вошли все сочинения Ференца Листа для фортепиано с оркестром. За дирижерским пультом – маэстро Николай Цинман. В концерт-диптих вошло двенадцать опусов, из которых шесть представляют собой оригинальные сочинения Листа, и шесть – транскрипции произведений других авторов. Прозвучат Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, De Profundis для фортепиано с оркестром, Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, "Гексамерон", "Лелио" Гектора Берлиоза и Ференца Листа и Totentanz ("Пляска смерти").18 октября, "Зарядье".ТЕАТР"Ангелы вышли покурить""Ангелы вышли покурить" — спектакль о самой жизни. Той самой, которую чувствуешь на кончиках пальцев. О ее разных попытках проявиться, и о том, как она вдруг может полноценно случиться с человеком, когда ему 50. Это рассуждение об истинной вере (не о религии) и о роли любви на пути к ней. Пронзительные монологи, которые хочется записывать. Завораживающая последовательность монотонных, повторяющихся действий главного героя. Отсутствие плоского юмора. Сцена, расположенная между двумя половинами зрительного зала. Небанальные постановочные решения. И главное — смыслы.22, 23 октября, "Школа современной пьесы"."Не ежик"Этот спектакль расскажет зрителям о том, как сложно быть самим собой, не таким, как все. Как принять и полюбить себя таким, какой ты есть. С Ежиком никто не хотел дружить, ни Заяц, ни Белка. Чтобы пушистые звери приняли его в игру, Ежик обращается за помощью к Волшебному пню. Всю историю Ежика вы узнаете на премьере спектакля. Он выпускается в рамках режиссерской лаборатории, которую организовал фонд "Театр и дети" при поддержке Министерства культуры РФ. Фонд предоставляет возможность молодым режиссерам реализовать свои идеи в профессиональном государственном театре.22, 23 октября (12 и 15 часов), ДМТЮА на Малой Дмитровке."Невольницы"К 200-летию Александра Островского режиссер Михаил Мокеев выпускает спектакль "Невольницы". В этой комедии переплетаются темы, актуальные во все времена: любовь и страсть, проблемы поколений, противостояние мужского и женского, деньги и власть. Все это будет представлено режиссером в современном, ярком и совершенно неожиданном свете. В ролях: Александр Мохов, Андрей Анкудинов, Анастасия Тереля, Марина Ильина и другие.21 и 21 октября, театр Сатиры."Le prince André. Князь Андрей Болконский"Композитор и режиссер-постановщик оперы-драмы Алексей Рыбников не стал фокусироваться исключительно на эпичности произведения Льва Толстого. Вместо этого он сосредоточился на увлекательности сюжета с почти детективной фабулой. Автор берет за основу роман, но, по сути, выстраивает из рассказанных классиком эпизодов совершенно новое уникальное произведение. Спектакль состоит из двух 55-минутных актов, которые пролетают для зрителей буквально на одном дыхании.21 и 22 октября, "Градский Холл".ФИЛЬМ"Плакать нельзя"Татьяна, русская эмигрантка в Скандинавии, отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она оказывается в тупике: по законам "новой" ювенальной юстиции, ее сын является собственностью государства. Этот фильм режиссера Натальи Назаровой был удостоен награды за лучшую режиссуру на международном фестивале "Амурская осень".В кино с 20 октября.СКОРОК 80-летию Муслима МагомаеваМестопроведения концерта выбрано неслучайно: концертный зал "Крокус Сити Холл",открытый в октябре 2009 года, был построен Аразом Агаларовым в честь его другаМуслима Магомаева. В фойе второго этажа Crocus City Hall работает музей памятиМуслима Магомаева. Зрители концерта смогут увидеть личные вещи великого певца,выставку картин, написанных Магомаевым, фотографии из семейного архива,концертные фраки и многочисленные призы, собранные по всему миру за десятилетиямузыкальной карьеры. В программе,посвященной творчеству выдающегося артиста, примут участие Лев Лещенко, EMIN, Валерия, Александр Серов, Владимир Винокур, Сергей Полунин, Зара, Алексей Чумаков, Александр Панайотов,A'STUDIO, Денис Клявер, Этери Бериашвили, Tsoy, Эмиль Кадыров и другие.29 октября, Crocus City Hall."Дюна"В этом году коллектив празднует 35-летний юбилей – в 1987 году была создана музыкальная группа, подарившая нам хиты "Страна Лимония", "Коммунальная квартира","Привет с большого бодуна". Но концерт будет посвящен еще двум юбилеям – октябре деньрождения отметит Наталья Сенчукова, а Виктор Рыбин – 60-летие.29октября, Vegas City Hall .