Православная церковь чтит память Устины и Куприяна, а в народе начинали подготовку к зиме.

Православная церковь чтит память Устины и Куприяна, а в народе начинали подготовку к зиме.ИСТОРИЯКуприян былволшебником и язычником на Руси. Как-то обратился к нему юноша из знатного рода:ему в замужестве отказала некая христианка Устина. Куприян пообещал юноше, чтодевушка воспылает к нему чувствами и обратился к бесам.Своими молитвамиУстина защитила себя от бесов, а семью избавила от меды и несчастий. Почувствовавтакую силу, Куприян решил и сам обратиться в христианство.Правителю страныне по душе пришлись такие перемены. Куприян и Устина были схвачены иподвергнуты мукам, но от вероисповедания не отказались.ТРАДИЦИИ ИПРИМЕТЫМногие примеры вКуприянов день связаны с погодой и приближающейся зимой.Если дождь идет иветер ледяной — значит ждать холодную зиму. А если белки уже линять начали, тозима будет хорошей и спокойной.Середина октября —время листопадов. Если листья все опали — значит холода наступят уже скоро. Аесли небо ясное, то ждать мороза раннего.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ15 ОКТЯБРЯВ Куприянов деньне принимают быстрых решений, не совершают сделок с непроверенными людьми,чтобы не потерять финансовое благополучие.Не впускают в домнезнакомцев, чтобы не дать злым духам возможность попасть внутрь.В одежде стоитотказаться от ярких цветов и слишком нарядных платье. Лучше надеть что-тосветлое, чтобы отпугнуть нечистую силу.Особое вниманиеуделите детям. Не оставляйте одних, ни младенцев, ни малышей постарше. Так, онибудут защищены от преследования духов.