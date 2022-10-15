Православная церковь чтит память Устины и Куприяна, а в народе начинали подготовку к зиме.
Православная церковь чтит память Устины и Куприяна, а в народе начинали подготовку к зиме.
ИСТОРИЯ
Куприян был
волшебником и язычником на Руси. Как-то обратился к нему юноша из знатного рода:
ему в замужестве отказала некая христианка Устина. Куприян пообещал юноше, что
девушка воспылает к нему чувствами и обратился к бесам.
Своими молитвами
Устина защитила себя от бесов, а семью избавила от меды и несчастий. Почувствовав
такую силу, Куприян решил и сам обратиться в христианство.
Правителю страны
не по душе пришлись такие перемены. Куприян и Устина были схвачены и
подвергнуты мукам, но от вероисповедания не отказались.
ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ
Многие примеры в
Куприянов день связаны с погодой и приближающейся зимой.
Если дождь идет и
ветер ледяной — значит ждать холодную зиму. А если белки уже линять начали, то
зима будет хорошей и спокойной.
Середина октября —
время листопадов. Если листья все опали — значит холода наступят уже скоро. А
если небо ясное, то ждать мороза раннего.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
15 ОКТЯБРЯ
В Куприянов день
не принимают быстрых решений, не совершают сделок с непроверенными людьми,
чтобы не потерять финансовое благополучие.
Не впускают в дом
незнакомцев, чтобы не дать злым духам возможность попасть внутрь.
В одежде стоит
отказаться от ярких цветов и слишком нарядных платье. Лучше надеть что-то
светлое, чтобы отпугнуть нечистую силу.
Особое внимание
уделите детям. Не оставляйте одних, ни младенцев, ни малышей постарше. Так, они
будут защищены от преследования духов.