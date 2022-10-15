15 октября Николаю Баскову исполняется 46 лет.

15 октября Николаю Баскову исполняется 46 лет.Николай Басков по праву считается одним из самых завидных холостяков страны. Артист построил блестящую карьеру на сцене, завоевал любовь публики и выпустил множество хитов, которые будут популярны еще долгие годы. Однако в личной жизни певцу пока не улыбнулась удача. Николай до сих пор одинок, к тому же, не имеет возможности общаться с единственным с сыном. А ведь наследнику звезды исполнилось уже 16 лет.Басков никогда не страдал от недостатка женского внимания. Однако построить по-настоящему серьезные отношения у него так и не вышло. Впрочем, однажды артист все-таки связал себя узами брака. В начале нулевых он женился на Светлане Шпигель – дочери продюсера Бориса Шпигеля. А в 2006 году супруга подарила звезде сына Бронислава.К сожалению, вскоре после прибавления семья распалась. Тогда Светлана запретила Николаю видеться с ребенком. Поговаривали, якобы на этом настоял Борис Шпигель. Так, маленький Бронислав не только потерял возможность общаться с отцом, но и лишился его фамилии.Через несколько лет после развода с певцом Шпигель вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал украинский бизнесмен Вячеслав Соболев. По слухам, мужчина поладил с Брониславом и даже его усыновил. А потом у мальчика появилась младшая сестра Нина.Увы, эта семья тоже просуществовала недолго. Через пару лет Светлана развелась с мужем и решила перебраться за границу. Бронислав, конечно, уехал из России вместе с матерью. Теперь семья живет в Израиле. Шпигель практически не появляется на публике и тщательно оберегает детей от любопытных глаз общественности.В этом году наследнику Баскова исполнилось уже 16 лет. Юноша ведет закрытый образ жизни, поэтому о его судьбе почти ничего не известно. Понятно только одно: он по-прежнему не общается со знаменитым отцом. Судя по всему, артист пока не предпринимает попыток выйти на связь с отпрыском. Впрочем, несколько лет назад певец высказывался о ситуации с сыном в одном из интервью. Николай дал понять, что многолетняя разлука дается ему тяжело.