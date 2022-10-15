Импортозамещение меняет ситуацию на российском рынке труда. Список самых востребованных профессий скоро станет иным.

Импортозамещение меняет ситуацию на российском рынке труда. Список самых востребованных профессий скоро станет иным.В ближайшие месяцы ситуация на рынке труда вряд ли поменяется, но после Нового года, в 2023 году, расклад станет другим. Так считает доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. Он рассказал, какие профессии станут в России самыми востребованными.По его словам, в связи с импортозамещением стране могут понадобиться такие специалисты, как слесари, токари, сварщики, и все они должны быть высокой квалификации. То есть предприятия будут нуждаться в работниках с техническим образованием.Кстати, на ситуацию на рынке труда, как отметил Щербаков, также повлияла частичная мобилизация. Мол, достаточное количество работников оставили привычные места. Конечно, влияние незначительное и вряд ли заметное, поскольку мобилизация касается лишь 300 тысяч человек, отметил эксперт.В настоящий момент в числе самых востребованных профессии в России – IT-специальности, менеджеры по продажам, медицинское и фармацевтическое образование, специальности, связанные со строительством, маркетологи, педагоги, психологи, инженеры, дизайнеры, а также финансовые и информационные аналитики, переводчики.