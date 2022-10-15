В народном календаре 16 октября проходит праздник Денис Позимний, а Русская православная церковь...

В народном календаре 16 октября проходит праздник Денис Позимний, а Русская православная церковь чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, который пострадал в 96 году. Позимним же праздник назвали потому, что с этого времени проявляет свою силу зима - сообщает ГТРК Самара.Дионисий Ареопагит — христианский святой, который почитается в лике священномученика. Афинский мыслитель, ученик апостола Павла, а также первый епископ Афин. Пострадал в результате гонений на христиан при императоре Домициане.Что нельзя делать 16 октября:Нельзя открывать окна или держать их открытыми на протяжении длительного времени, в противном случае можно заболеть;Нельзя недооценивать погоду, нужно одеваться так, чтобы не замёрзнуть;В разговоре с любимыми, родными, дорогими людьми нельзя употреблять слово «нет». Может произойти ссора, после которой отношения будут испорчены или два человека разойдутся навсегда;Нельзя долго любоваться в зеркало, а также ходить в магазины одежды или косметики, так можно всю красоту свою отдать;Нельзя подбирать деньги, особенно найденные на перекрёстках, иначе в финансовых делах начнутся проблемыНародные приметы на 16 октябряЛуна потемнела — перед дождём;Зайцы перед зимой отъелись — к суровой зиме;Галки собираются в стаи и громко кричат — к ясной погоде;Воробьи собираются в стаи и постоянно перелетают с одного места на другое — к ненастной погоде;Рябчики во время дождя кормятся — ненастье затянется;Шиповник вновь зацвёл — осень будет тёплой и затяжной;Облака тёмные и висят низко — к дождю или снегу.Фото: freepik