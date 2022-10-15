В народном календаре 16 октября проходит праздник Денис Позимний, а Русская православная церковь...
В народном календаре 16 октября проходит праздник Денис Позимний, а Русская православная церковь чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, который пострадал в 96 году. Позимним же праздник назвали потому, что с этого времени проявляет свою силу зима - сообщает ГТРК Самара.
Дионисий Ареопагит — христианский святой, который почитается в лике священномученика. Афинский мыслитель, ученик апостола Павла, а также первый епископ Афин. Пострадал в результате гонений на христиан при императоре Домициане.
Что нельзя делать 16 октября:
Нельзя открывать окна или держать их открытыми на протяжении длительного времени, в противном случае можно заболеть;
Нельзя недооценивать погоду, нужно одеваться так, чтобы не замёрзнуть;
В разговоре с любимыми, родными, дорогими людьми нельзя употреблять слово «нет». Может произойти ссора, после которой отношения будут испорчены или два человека разойдутся навсегда;
Нельзя долго любоваться в зеркало, а также ходить в магазины одежды или косметики, так можно всю красоту свою отдать;
Нельзя подбирать деньги, особенно найденные на перекрёстках, иначе в финансовых делах начнутся проблемы
Народные приметы на 16 октября
Луна потемнела — перед дождём;
Зайцы перед зимой отъелись — к суровой зиме;
Галки собираются в стаи и громко кричат — к ясной погоде;
Воробьи собираются в стаи и постоянно перелетают с одного места на другое — к ненастной погоде;
Рябчики во время дождя кормятся — ненастье затянется;
Шиповник вновь зацвёл — осень будет тёплой и затяжной;
Облака тёмные и висят низко — к дождю или снегу.
Фото: freepik