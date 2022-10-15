Я на всё решусь , чтобы только еще иметь счастье видеть славу России. Эти слова принадлежат герою...

"Я на всё решусь , чтобы только еще иметь счастье видеть славу России". Эти слова принадлежат герою Отечественной войны 1812 года Петру Багратиону. Этой осенью наша страна отдает дань памяти легендарному генералу, который умер 210 лет назад на Владимирской земле.Старинная голицынская дверь почти отреставрирована. Внутренняя отделка помещения тоже подходит к концу. Усадьба князя Голицына переживает второе рождение. Еще немного и гости откроют эту дверь, чтобы попасть в народный музей Петра Ивановича Багратиона. Военный гений, генерал от инфантерии в село Сима Владимирской губернии приезжал не раз. С хозяином усадьбы Борисом Голицыным его связывало многое.Алла Комарова, директор культурного центра «Усадьба князя Голицына»:- Борис Андреевич Голицын был не просто другом, не только другом, соратником, сподвижником, дело в том,что он был женат на Анне Александровне Грузинской (это в девичестве) .Она доводилась четвероюрдной сестрой Петру Ивановичу Багратиону. Из одного княжеского грузинского рода. Конечно, их связывала военная деятельность их, и этот период войны 1812 года их связывал как-никогда, потому что Борис Андреевич Голицын возглавлял владимирское ополчение.Верность Отечеству и стремление встать на защиту Родины стали основой дружбы. Петр Багратион был сыном полковника и свою жизнь связывал исключительно с военной деятельностью. Смелость, сила , решительность отличали будущего великого полководца с первых сражений. При этом все: от простого солдата до генерала - отмечали его человечность и честность. Среди книг, посвященных Багратиону и Отечественной войне 1812 года, во владимирской областной научной библиотеке есть сборник документов и материалов , написанных самим Петром Ивановичем ."Узнал я, что наши войска во время того, как берут военнопленных, срывают с них ордена и бросают или оставляют у себя. Имея уважение к храбрости каждого военного чиновника, я считаю, что лишать его награды непростительно, почему сим подтверждаю впредь с пленных знаков отличия не снимать".Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике хранится гравюра с изображением Петра Ивановича Багратиона приблизительно 1805 года создания. Она попала в музей в 1920 году из усадьбы Воронцовых - Дашковых, где было богатейшее собрание живописи. Автор портрета - исторический гравёр Его Величества императора Джозеф Сандерс.Екатерина Васильева:- Под портретом стихотворение Державина: " О! как велик НА-ПОЛЕ-ОН, И хитр, и быстр, и тверд во брани. Но дрогнул, как простер лишь длани к нему с штыком Багратион". Французский император и, правда, мог опасался войск Петра Ивановича. Как доказательство историки приводят высказывание самого Наполеона:" Генералов хороших у России нет, кроме одного Багратиона".Само четверостишие создано после победы Багратиона над французами в Шенграбенском сражении.Алла Комарова, директор культурного центра «Усадьба князя Голицына»:- Кутузов тогда сказал, Петр как только я буду в России , помолюсь и закажу панихиду в первой же церкви. То есть он точно знал, что он его оставляет на верную гибель. Но не тут то было. Багратион был ни из тех бойцов, ни из тех полководцев,которые проигрывают или которые говорят, что проигрывать тоже надо уметь. Проиграть в его понятии не было никогда.Интересно, что себя во всех переписках и по отзывам друзей грузин Багратион называл себя русским, частью русской армии и был предан России всей душою. В главном сражении по защите Отечества на Бородинском поле он возглавил вторую западную дивизию. И даже после тяжелейшего ранения в ногу не хотел покидать поле боя. Сначала героя перевезли в Москву, а после в Симу. 24 сентября 1812 года Петр Багратион скончался. Его похоронили в Богоявленской церкви.А уже после останки были перенесены на Бородинское поле. Владимирская земля бережно хранит память о Петре Багратионе, великом русском воине, чей героизм и сила духа и сегодня пример для всех защитников Отчизны.