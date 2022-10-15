Сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в заброшенный колодец около деревни Демидово...

Сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в заброшенный колодец около деревни Демидово Судогодского района Владимирской области. Собака по кличке Паса просидела 3 дня в колодце на глубине 9 метров - сообщает ГУ МЧС по Владимирской области. О помощи сотрудников МЧС попросил хозяин собаки.Сотрудники МЧС провели спасательную операцию. Паса была спасена. Оказалось, что у собаки сломана лапа. В настоящее время собака передана хозяину.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области