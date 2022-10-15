Виктория Бекхэм рассказала, почему свела татуировки с изображением Дэвида Бекхэма.

Виктория Бекхэм рассказала, почему свела татуировки с изображением Дэвида Бекхэма.Известная британская певица, актриса, модель и дизайнер Виктория Бекхэм вышла замуж за не менее популярного футболиста Дэвида Бекхэма еще в 1999 году. Долгих 23 года семейная пара, воспитывающая четырех детей, считалась очень крепкой. Однако совсем недавно поползли слухи, что брак двух мировых звезд может распасться.Волноваться поклонников заставила экс-солистка поп-группы Spice Girls. Ее странный поступок вызвал удивление и недоумение у публики. Виктория Бекхэм зачем-то решила свести татуировки с мужем, который, к слову, тоже славится изящными рисками на стройном теле.Как фанаты, так и обозреватели сферы шоу-бизнеса заподозрили, что пара решила подать на развод. Супруге легендарного британского футболиста даже пришлось публично оправдываться за свои действия.Певица поставила точку в деле о разводе с мужем в эфире ютуб-шоу Today. Модель однозначно опровергла слухи, появившиеся в пресс. Она отметила, что свела татуировки не из-за семейных проблем, а просто потому-то они надоели."СМИ начали строить предположения: не ушла ли я от мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от этих татуировок", – заявила Виктория Бекхэм.Кстати, Дэвид Бекхэм недавно оказался в эпицентре громкого скандала. Он пришел проститься с покойной королевой Елизаветой II, однако не смог вовремя попасть на траурную церемонию. Футболист пожаловался журналистам на плохую организацию похорон британского монарха. Об этом сообщали "".