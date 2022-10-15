Сегодня в Кольчугинском районе в первой в России народной часовне-мемориале - старинной...

Сегодня в Кольчугинском районе в первой в России народной часовне-мемориале - старинной Крестовоздвиженской церкви состоялся молебен о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных, и о победе нашего Отечества.Напомним, идея создания народного мемориала Z принадлежит организации "Архивный дозор" во главе с историком Виталием Семеновым. Проект поддержан администрацией Владимирской области, властями кольчугинского района, Инспекцией по охране объектов культурного наследия, Госцентром, Кольчугинским благочинием.Коллоссальную поддержку в деле восстановления оказали и владимирские джиперы. Совсем недавно они помогли расчистить храм от залежей удобрений - наследия советского периода. А сегодня ветераны - старшее поколение движения любителей внедорожников - сами стали участниками молебна о здравии участников СВО и помогли доставить к месту богослужения - старинному урочищу Святково - волонтеров и верующих.На внедорожнике к старинной Крестовоздвиженской церкви приехал и протоиерей Игорь Тарасенко, клирик Свято-Покровского храма города Кольчугино. Отец Игорь Тарасенко - духовник Кольчугинского благочиния - возглавил богослужение, вместе с верующими он вознес молитву о защите российских воинов и даровании Победы России.Кстати, имена защитников присылали со всей страны. По словам священнослужителя, сегодня для россиян как никогда важны поддержка и духовная опора. "Когда мы едины-мы непобедимы", подчеркнул протоиерей.В молебне о здравии российских воинов приняла участие и заместитель главы администрации Кольчугинского района Елена Семенова. Она уверена: сегодняшнее событие - выражение активной гражданской позиции всех участников акции.Отметим,что под сводами Крестовоздвиженского храма служба прошла впервые за последние 92 года. Как подчеркивают священники и верующие, молитва во вновь расчищенных храмах обладает особой силой.Подробнее о всероссийском событии и будущем проекте восстановления - в репортаже Марии Платанюк в выпусках "Вестей" в понедельник. В подготовке материала ГТРК "Владимир" искренне благодарит движение владимирских джиперов, всех участников сегодняшнего выезда. Особая благодарность - Владимиру и Веронике Романцевым.