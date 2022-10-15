В ходе СВО погиб уроженец Судогодского района гвардии младший сержант Антон Валерьевич Самохотов, - сообщает районный военный комиссариат. Подробности гибели военнослужащего не раскрываются.

В ходе СВО погиб уроженец Судогодского района гвардии младший сержант Антон Валерьевич Самохотов, - сообщает районный военный комиссариат. Подробности гибели военнослужащего не раскрываются.Прощание с Антоном Самохотовым состоялось сегодня, 15 октября, на территории военкомата. Отпевание прошло в храме Александра Невского. Похоронили судогодца на малой родине – в посёлке Андреево.