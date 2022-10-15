В 11:12 15 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 11:12 15 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Вязниковский район, п. Центральный, ул. Зоотехников. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из-под кровли зернохранилища. Пожарные не дали распространиться огню, и оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.В результате пожара пострадала обрешетка кровли. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Причина пожара устанавливается - сообщают в ГУ МЧС по Владимирской области.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области