Две девушки и мужчина повздорили с ведущей одного из телеканалов Владимира в интернете. Конфликт завершился тем, что троица опубликовала в социальной сети информацию, которая опорочила журналистку.

Две девушки и мужчина повздорили с ведущей одного из телеканалов Владимира в интернете. Конфликт завершился тем, что троица опубликовала в социальной сети информацию, которая опорочила журналистку. Дабы восстановить доброе имя, та обратилась в суд, - сообщает пресс-служба областного УФССП.Фемида встала на сторону телеведущей. Ответчиков обязали выплатить 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, с них потребовали в течение десяти дней опровергнуть размещённую информацию.Судебные приставы завели исполнительные производства и проконтролировали размещение постов с опровержением. Требование было выполнено в срок. Сумма компенсации также переведена в полном объёме.