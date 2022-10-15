Жительница Сновиц Елена Манько выиграла дело о незаконной госпитализации в психиатрическую...

Жительница Сновиц Елена Манько выиграла дело о незаконной госпитализации в психиатрическую больницу. Интересы Елены в суде представляли адвокат Юрий Ершов, а также юристы Алексей Гоголев и Татьяна Гусева.В конце июня Суздальский районный суд принудительно отправил Елену Манько в психиатрическую больницу — при этом сама женщина и ее защитник не были допущены до участия в процессе. Инициатором госпитализации женщины стал ее муж, священник женского монастыря Сергей Манько, с которым она собиралась развестись после тяжелых семейных отношений. Женщина обвиняла мужа в домашнем насилии.Елена провела в психиатрической больнице больше месяца и только после публичного скандала, а также обращений жителей поселка в патриархию с жалобами на поведение священнослужителя, ее удалось освободить. Досудебная встреча супругов состоялась в Суздале.На процессе, который прошел 13 октября, представитель прокуратуры области поддержала сторону защиты Елены и отметила, что больница не доказала ее опасности и необходимость принудительного лечения. Поддержала Елену и московский психолог Надежда Соловьева. Она пояснила, что что у женщины нет заболеваний, которые должны были послужить поводом для принудительного лечения.Владимирский областной суд отменил постановление Суздальского районного суда о принудительной госпитализации Елены Манько. В настоящее время женщина разводится с супругом. Она намерена вернуть пятерых детей. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 25 октября.Фото: freepik