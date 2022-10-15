Как утром встряхнуться и избавиться от усталости? Если никогда не пользовались советами нашего...

Как утром встряхнуться и избавиться от усталости? Если никогда не пользовались советами нашего земляка, выдающегося советского конструктора Александра Микулина, то суббота - самое время для этого. О человеке- легенде 20 века вы обязательно должны узнать. прямо сейчас.Авиасенсация 1937 года. Самолет АНТ - 25 с экипажем Валерия Чкалова взлетает с Щелковского аэродрома. Это первый беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в США. Для полета особой сложности - 63 часа в воздухе и ни одной промежуточной посадки - разработан новый двигатель . Его создатель - конструктор Александр Микулин, уроженец города Владимира.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В 19 веке здесь проживала семья инженера механика - фабричного инспектора Микулина, у которого в 1895 году родился сын - известный советский конструктор самых мощных авиационных двигателей.Дом Микулиных снесен в 90-е. Как рассказывает Татьяна Лысова, он очень похож на тот, что напротив. По материнской линии легендарный конструктор приходился племянником отцу русской авиации самому Николаю Жуковскому. От знаменитого дяди Микулин и унаследовал любовь к самолетам.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Во времена Великой Отечественной стал главным авиационным конструктором. Его награждали Госпремией , Дважды - Герой соцтруда, 3 ордена Ленина. После войны занимался конструированием турбореактивных двигателей.Любимец Сталина, не боялся спорить даже с вождем, отстаивая свою точку зрения. В силу своего ершистого характера, Микулин раздражал многих, но только не Иосифа Виссарионовича..Игорь Мельников режиссёр, сценарист:- Самолет от КБ, микулинский, сели в самолет - улетели в Ялту, а еще 2 рабочих дня. Естественно, доброжелателю Лаврентию Павловичу доложили - главный конструктор пропал, исчез. На что Иосиф Илларионович сказал - а что у него не работает КБ. "НЕТ, ВСЕ РАБОТАЕТ!" - говорит, нашим бы руководителям поучиться, даже в их отсутствие все работает, отстаньте от него. Режиссер Игорь Мельников занимался поиском материала о Микулине после предложения снять о нем фильм. Масштаб личности конструктора до этого даже и не представлял. Более того не слышал и такой фамилии.Игорь Мельников режиссёр, сценарист:- Ты, говорит, Микулина знаешь? Слышал нем - я говорю - нет. Что ты, это же изобретатель и между прочим, единственный академик СССР без высшего образования.Поиск информации - она довольно скупа- натолкнул на мысль - поехать в усадьбу Жуковского, где прошло детство Микулина.Игорь Мельников режиссёр, сценарист:- Его все время посылали за водой. Ему надоело и он сделал паровой подъемник. Изобрел в 11 лет. Правда испытания прошли неудачно. Был взрыв, получил от дядюшки по самое не хочу, но дядюшка присмотрелся.Работники музея посоветовали режиссеру пообщаться с сыном Микулина. Каким же было удивление Игоря Мельникова, когда он узнал о его профессии.Создатель этой романтической погони в фильме " Берегись автомобиля" - известный каскадер - Александр Александрович Микулин. Это он за рулем вместо актера Иннокентия Смоктуновского, которого кстати лично обучал вождению. А начинал Александр Микулин с режиссуры. Вот его короткометражка "Разговор"с Солоницыным, о том, как надо делать кино...В послужном списке постановщика и исполнителя трюков - 65 картин: "Тегеран 43", "Золотой телёнок", "Неуловимые мстители", "Старики-разбойники", "Жизнь и смерть Фердинанда", "Где-то плачет иволга". Сегодня у профессионального каскадера свой коллекционный автопарк . А учился когда-то на отцовской "Волге".Александр Микулин каскадер, сын конструктора Микулина:- Их фильма 4.04 у него была Победа, но он не давал мне ездить и я тихонечко ночью -тайно ездил. Он всегда мне говорил, - ты позоришь семью. Выучился бы - был бы главным инженером Завода. Вот тогда бы я тобой гордился.Александр Микулин поделился с владимирским режиссером воспоминаниями об отце. А вот копию дневника сделать не дал. Истории остались только в памяти. Вот одна из них - из кабинета следователя КГБ:Игорь Мельников режиссёр, сценарист:- На каком основании вы должны зарабатывать денег больше, чем допустим я, Микулин выпил водички из стакана, взял листок бумаги , карандаш, нарисовал круг, поставил туда стакан - один в один. Вот за это мне и платят. Следователь сказал - иди-ка ты отсюда.Во времена Хрущева легендарному конструктору работать не давали. После 2 перенесенных инфарктов вообще практически списали со счетов. Но Александр Александрович не сдавался и нашел другую сферу, в которой проявился его незаурядный талант.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Ему не давали никаких положительных прогнозов и поэтому А. Микулин сам взялся за свое здоровье. И причем стал рассматривать человеческий организм с позиций конструктора.Игорь Мельников режиссёр, сценарист:- Стул отодвинул и с мечта прямо запрыгнул на стол. А ему говорили, что вот и здоровье не то, и возраст не тот . А он просто встал и запрыгнул на стол. Вот вот - с места. В 75 лет ученый поступит в медицинский институт, в 80 защитит диссертацию и издаст книгу "Активное долголетие"- чрезвычайно популярную в советские времена.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Когда снимали "Чародеев" в Суздале , был эпизод , как Алена сказала Сатанееву помолодеть... И он запирается в своем номере и начинает пробовать рецепты молодости. Если присмотреться, там у него в комнате лежит книжка "Активное долголетие" ... смех.Именно Микулина сегодня считают основоположником ЗОЖ. Он разработал особую систему борьбы со старостью. Его виброгимнастика проста и доступна, и находит много последователей в наше время, в том числе и на просторах интернета. Александру Микулину посвящен потрясающий роман " Жизнь Бережкова". Его автор Александр Бек. В 70-е годы по нему снят многосерийный фильм "Талант" о судьбе "основоположника советского авиадвигателестроения".Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Семен Карпов Вести- Владимир.