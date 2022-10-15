Сегодня в старинном урочище Святково Кольчугинского района состоится молебен о здравии всех...

Сегодня в старинном урочище Святково Кольчугинского района состоится молебен о здравии всех российских военнослужащих. Это будет общая молитва за победу России.Молебен начнётся в 12.00. в заброшенной Крестовоздвиженской церкви. Особом месте на карте Владимирской области. Напомним, именно в Святково по инициативе организации "Архивный дозор" будет создана первая в России народная часовня-мемориал памяти подвига всех солдат и офицеров- участников специальной военной операции. Первые работы в заваленном спресованными удобрениями храме начались ещё в апреле этого года. Народный проект поддержала администрация области. Расчистка завершена в конце сентября этого года. Огромную помощь оказали владимирские джиперы- участники клуба внедорожников. Молебен в Крестовоздвиженской церкви пройдёт впервые с 1930-ого года.Виталий Семёнов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор"- То, что здесь этим летом побывали больше людей и властей, чем за последние сто лет уже по-своему является чудом. Русский дух, если о нём рассуждать, всегда очень близко стоит с ожиданием чудесного. Но чудесное иногда приходится делать своими руками.Первый молебен за 92 года проведёт протоиерей Игорь Тарасенко, священник Покровского храма города Кольчугино и духовник Кольчугинского благочиния. Эту инициативу сегодня подддержат десятки неравнодушных людей.