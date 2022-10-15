Париж, ночь, балкон, женский плач: "Есть мужчины в этом городе?" Француз, услышав, забегает:
- Чем я тебе не мужчина?
- Мой любовник меня не удовлетворяет, может ты сможешь?
- Конечно, мадам!
- Только когда начнем, после каждого раза, рисуй крестик на досточке мелом.
Проходит время, снова вопль. Заходит американец:
- Ну, какой тебе мужик нужен?
- ...(на доске уже было 10 крестиков)
На пятнадцатый раз - все, не может больше. Опять вопль. Заходит грузин:
- Гыви к твои ногам!
- ...(на доске 25 крестиков)
Через некоторое время опять вопль с балкона:
- Эст мэл в этом городэ, А?
еще анекдот!