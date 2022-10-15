На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 167 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 167 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области.49 - во Владимире9 - в Муромском районе28 - в Ковровском2 - в Петушинском9 - в Кольчугинском4 - в Александровском10 - в Юрьев-Польском15 - в Гусь-Хрустальном1 - в Судогодском1 - в Собинском2 - в г. Радужный2 - в Киржачском3 - в Камешковском3 - в Гороховецком11 - в Меленковском7 - в Вязниковском10 - в Суздальском1 - в Селивановском