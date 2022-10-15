На экранах появилось видео с участием Дани Милохина и неизвестного персонажа.

На экранах появилось видео с участием Дани Милохина и неизвестного персонажа.На Первом каналестартует новый сезон шоу "Ледниковый период". Чтобы привлечь вниманиезрителей к проекту команда проекта сняла несколько рекламных анонсов с участиемвставших на коньки звезд.В новом сезоне налед снова выйдет полюбившаяся зрителям пара фигуристки Евгении Медведевой ивидеоблогера Дани Милохина. Так, тиктокер тоже засветился в анонсе проекта,который крутится по телевидению.На видео ДаняМилохин разрезает платье на девушке, стоящей спиной к зрителю. Затем, юноша самснимает с себя пиджак. Обнаженный по пояс Милохин одевает пиджак на партнершу изагадочно улыбается в камеру. У поклонников появился логичный вопрос — кого жераздел Даня у всех на глазах?Конечно, подозрениясразу упали на партнершу Женю, но девушка опровергла слухи. Фигуристка заявила,что на видео у девушки длинные волосы, а у нее короткие. Кроме этого, Медведевапрокомментировала возвращение пары в проект. По ее словам, они с ДанейМихолиным отлично подходят друг другу по физическим возможностям."Я не вижу впаре с Даней девочек, которые участвуют в сезоне. Они просто выше него", —рассказала Евгения Медведева.