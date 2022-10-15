В историческом центре города Владимира прошло спортивное мероприятие Всероссийский день ходьбы. В...

В историческом центре города Владимира прошло спортивное мероприятие "Всероссийский день ходьбы". В нем приняли участие представители Олимпийского комитета России во главе со Станиславом Поздняковым, а также первые лица области. С приветственным словом к жителям региона обратился губернатор Александр Авдеев."Здоровый образ жизни - это то, к чему мы все стремимся. Количество людей, которые здесь присутствуют, количество обычных детей, родителей, количество спортсменов, действительно, зашкаливает. Это большая радость для нас и большой сигнал к тому, что нам надо еще больше уделять внимания развитию спортивной инфраструктуры" - Александр Авдеев.Фото: администрация города Владимира