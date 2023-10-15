Маргарита Власова из Владимира завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России по бодибилдингу Мы...

Маргарита Власова из Владимира завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России по бодибилдингуМы уже рассказывали про спортсменку, которая представит Владимирскую область на Чемпионате России по бодибилдингу в новой нашумевшей категории “Артистик модель».И вот, сегодня (15 октября) Маргарита Власова покорила судей своим оригинальным номером, артистизмом и великолепным спортивным телом!На родину — во Владимирскую область девушка везёт бронзу.Конкуренция была сумасшедшая, но Маргарита сумела обойти спортсменок из других регионов и войти в ТОП-3.Нам удалось связаться с девушкой сразу же после окончаний соревнований в Ульяновске.Вот как прокомментировала свою победу — Маргарита Власова:- Везу домой бронзовую медаль! Очень счастлива! Среди участниц были чемпионки категорий «Бикини» и «Фитмодель», действующие чемпионки России и прошлых сезонов. Конкуренция сумасшедшая! Я была счастлива находиться среди них. Первое место завоевала Алина Щеглова, девушка, у которой костюм был стоимостью… как машина. В ее команде - хореографы, костюмеры и пр. Серебро взяла Галина Осипцева из Санкт-Петербурга. И, наконец, третья — я, девушка из небольшого города Владимир, про которую никто и не знал до этого сезона.- Я очень счастлива бронзе! «Взяла» своё вторым раундом, артистизмом и подачей. Зал, как и на Кубке Москвы снова кричал во время моего номера, аплодировал и громко поддерживал. Незнакомые мне люди, отмечу. Судьи уже позже подходили и знакомились лично. Сказали, что им понравилось моё выступление. Было непросто, но оно того стоило! Благодарна своему тренеру Ольге Гончаровой, но отдельное спасибо моему мужу. Он - мой тренер и психолог, поддержка и личный массажист. Он — герой! Если с вами мужчина прошел «сушку», ездит на соревнования - это точно ВАШ мужчина.Светлана Куганова, ГТРК "Владимир"Фото предоставлены Маргариты Власовой (из личного архива спортсменки)