Новый альбом гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко, вдохновленный музыкой лидера рок-группы «Цветы» Стаса Намина и спродюсированный им, попал в лонг-лист «Грэмми». Номинация – «Лучший

Новый альбом гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко, вдохновленный музыкой лидера рок-группы «Цветы» Стаса Намина и спродюсированный им, попал в лонг-лист «Грэмми». Номинация – «Лучший инструментальный альбом», сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. В записи приняли участие владимирские музыканты Александр Ананский, Анастасия Лемперт, Игорь Староверов и Андрей Шевляков. У альбома уже есть несколько наград. Номинантов «Грэмми» объявят 10 ноября