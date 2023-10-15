Более 27 миллионов рублей похитили аферисты у жителей Владимирской области за неделю.
Цифры просто...
Более 27 миллионов рублей похитили аферисты у жителей Владимирской области за неделю.
Цифры просто астрономические! За неделю на территории Владимирской области совершено 64 преступления с использованием IT-технологий.
Местные жители лишились более 27 миллионов рублей, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.
Аферисты предлагали владимирцам перевести деньги на «безопасный счет», приостановить финансовые операции, блокировать утечку персональных данных, а также заработать на арбитраже криптовалюты и пр.
Так, в начале октября в УМВД России по городу Владимиру обратилась 40-летняя местная жительница. Неизвестный, под предлогом приостановки незаконного оформления кредита, завладел 3 200 000 (млн) рублей.
Более 1 млн рублей лишилась 47-летняя жительница Собинского района. Крупную сумму денег женщина перечислила на неизвестные счета, которые продиктовал ей мошенник, обещая взамен заработок на биржевой площадке.
Не смогла заработать на инвестициях 57-летняя жительница Мурома. Псевдофинансисту она перечислила 1 200 000 рублей и т.д.
По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.
Владимирцев вновь предупреждают: не поддавайтесь на сомнительные предложения! Под любым предлогом прекратите разговор и свяжитесь с близкими людьми, позвоните на «горячую линию» финансовых учреждений, в полицию.
Фото: pxfuel.com