Более 27 миллионов рублей похитили аферисты у жителей Владимирской области за неделю. Цифры просто...

Более 27 миллионов рублей похитили аферисты у жителей Владимирской области за неделю.Цифры просто астрономические! За неделю на территории Владимирской области совершено 64 преступления с использованием IT-технологий.Местные жители лишились более 27 миллионов рублей, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.Аферисты предлагали владимирцам перевести деньги на «безопасный счет», приостановить финансовые операции, блокировать утечку персональных данных, а также заработать на арбитраже криптовалюты и пр.Так, в начале октября в УМВД России по городу Владимиру обратилась 40-летняя местная жительница. Неизвестный, под предлогом приостановки незаконного оформления кредита, завладел 3 200 000 (млн) рублей.Более 1 млн рублей лишилась 47-летняя жительница Собинского района. Крупную сумму денег женщина перечислила на неизвестные счета, которые продиктовал ей мошенник, обещая взамен заработок на биржевой площадке.Не смогла заработать на инвестициях 57-летняя жительница Мурома. Псевдофинансисту она перечислила 1 200 000 рублей и т.д.По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.Владимирцев вновь предупреждают: не поддавайтесь на сомнительные предложения! Под любым предлогом прекратите разговор и свяжитесь с близкими людьми, позвоните на «горячую линию» финансовых учреждений, в полицию.Фото: pxfuel.com