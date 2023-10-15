С 9 по 15 октября Владимирская область особенно богата событиями. Редакция «Шестого канала» предоставляет топ новостей за прошедшую неделю. Бывшего руководителя МКП города Владимира «ЖКХ»

С 9 по 15 октября Владимирская область особенно богата событиями. Редакция «Шестого канала» предоставляет топ новостей за прошедшую неделю. Бывшего руководителя МКП города Владимира «ЖКХ» Александра Шишенкова признали виновным в халатности. Благодаря его безответственности пострадала 8-летняя девочка – весной прошлого года возле дома №78 на улице Горького на нее с крыши упала глыба льда и