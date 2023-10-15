Федеральные автодороги во Владимирской области на 80% готовы к зимнему сезону Об этом информирует...

Федеральные автодороги во Владимирской области на 80% готовы к зимнему сезонуОб этом информирует ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород". Готовность подрядных организаций, обслуживающих федеральные автодороги в регионе, к работе зимой оценивается на 80%.“На 15 песко-баз уже завезено порядка 20 тысяч тонн чистой соли и 34 тысяч тонн песка, заготовлено порядка 48 тысяч тонн песко-соляной смеси, что составляет 85% от нормативных потребностей…” - опубликовано на официальном сайте ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород".К снегоуборке планируется привлечь 150 единиц специализированной техники: 61 комбинированных дорожных машин (КДМ), 8 автогрейдеров, 12 роторных снегоочистителя, 11 погрузчиков, 3 бульдозера, 25 тракторов со снегоуборочным и роторным оборудованием и др.Сообщается, что дорожники до конца ноября будут планомерно менять навесное оборудование на зимние отвалы и пескораспределители, ориентируясь на погодные условия.- Подготовка к зиме идет в плановом порядке. Подрядным организациям поставлена задача завершить все мероприятия до наступления минусовых температур, как в части подготовки материалов и техники, так и подготовки дорожного покрытия и инфраструктуры к сложным зимним условиям эксплуатации, - отметил начальник ФКУ Упрдор "Москва – Нижний Новгород" Александр Нефедов.Фото: https://mnn.rosavtodor.gov.ru/