Виктория Боня показала, что даже звезды могут получать не самые качественные услуги. Кого из знаменитостей пластическая операция застала врасплох?

Виктория Боня показала, что даже звезды могут получать не самые качественные услуги. Кого из знаменитостей пластическая операция застала врасплох?Российский шоу-бизнес всегда привлекал внимание публики своими зрелищными трансформациями и безупречным внешним видом звезд. Однако, за кулисами блеска и шика, некоторые из них скрывают истории, в которых пластическая операция стала источником сожаления и разочарования.Наиболее обсуждаемый релевантный случай произошел с Викторией Боней. Ведущая выложила снимок, на котором видно, что ее "лисьи глазки", мягко говоря, не оправдали ожиданий.Рассмотрим примеры нескольких известных личностей российского шоу-бизнеса, которые решились на пластические изменения. Со временем они осознали, что это было ошибкой.Любовь УспенскаяПевица Любовь Успенская в настоящий момент является еще одним случаем неудачной пластики. Как утверждает артистка, она воспользовалась услугами хирурга Тимура Хайдарова, известного тем, что он оперировал Филиппа Киркорова.По словам Успенской, в 2019 году Хайдаров уговорил ее бесплатно поправить грудь, так как увидел в этом необходимость. При этом, рассказала Успенская, хирург прооперировал ей и грудь, и ягодицы, и живот, и руки. После операции тело исполнительницы, по ее мнению, выглядело идеально. Далее Успенская ходила в бандажах, а потом ей "стало плохо".Жанна АгузароваЭкспериментами над своей внешностью отличилась и Жанна Агузарова. Поклонники раскритиковали певицу за неестественный облик ее лица: из-за раздутых губ и скул оно было похоже на маску. Видимо, результат, который дала пластическая операция, не устроил Жанну.Позже она все-таки вернула свой прежний полюбившийся поклонникам облик. Бывшая участница группы "Браво" поделилась результатом с подписчиками в социальных сетях.Ева ПольнаВ начала своей музыкальной карьеры певица выглядела хрупкой и утонченной. После рождения детей певица набрала лишний вес, от которого никак не может избавиться.Кроме того, по известной только ей самой причине Польна сделала операцию по увеличению губ. Одно время ее лицо сильно напоминало маску. Сейчас, как признают поклонники, звезда выглядит гораздо лучше. скорее всего, сделала более удачную пластику и заметно постройнела.Лера КудрявцеваВедущая Лера Кудрявцева даже не скрывает, что жалеет о пластической операции. Звезда увеличила грудь после рождения ребенка.По словам знаменитости, со временем ее импланты стали протираться, а силикон вытек в лимфоузлы. Она призналась, что своим негативным опытом хочет предостеречь женщин, которые желают увеличить грудь.Лера добавила, что после извлечения имплантов у нее стало больше сил и энергии. Телеведущая больше не намерена вставлять новые.Со временем все больше знаменитостей российского шоу-бизнеса проявляют сожаление об операциях пластической хирургии. Они осознали, что их исключительность и естественная красота были искажены процедурами, которые стремились улучшить их внешний вид.