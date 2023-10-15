Октябрьские «сюрпризы»: жителей Владимирской области ожидают проливные дожди и «барическая...

Октябрьские «сюрпризы»: жителей Владимирской области ожидают проливные дожди и «барическая пропасть».Завтра — 16 октября во Владимирской области ожидается резкое понижение атмосферного давления, которое синоптики называют «барической пропастью». Что это значит? Бар — единица измерения давления, которая примерно соответствует одной атмосфере. Резкое снижение давления метеорологи неформально называют "барической пропастью”.16 октября в течение дня атмосферное давление упадёт с 751 до 737 мм рт столба.Наступает серая пасмурная осень с ее холодами и меланхолией. В течение дня температура повысится лишь до +8℃.Ночью ожидается понижение до +5℃. Проливные дожди не отступят даже после 22:00.Влажность воздуха — 96 процентов. Ветер с южного направления сменится на северо-западный - до 3 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 16 октября:«Галки собираются в стаи и громко кричат — к ясной погоде»;«Воробьи собираются в стаи и постоянно перелетают с одного места на другое — к ненастью»;«Шиповник вновь зацвёл — осень будет тёплой и затяжной»;«На Дениса Позимнего ждали первые морозы. Если этот день выдался теплым, то раньше Артемьева дня (2 ноября) холода не будет».Фото: pxfuel.com