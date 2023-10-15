От Коловрата до Березы: необычные имена, которые дали своим детям жители Владимирской...

От Коловрата до Березы: необычные имена, которые дали своим детям жители Владимирской областиЛюбопытной статистикой поделилось Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.С начала 2023 года чаще всего впервые женщины становились мамами в 25, а мужчины отцами — в 27 лет.Второй ребёнок, судя по официальной статистики, рождается (как правило) у 33-летних родителей.На третьего чаще решаются 34-летние женщины и 36-летние мужчины.За 9 месяцев 2023 года отделами ЗАГС Владимирской области составлено 6 390 записей актов о рождении, из них в отношении мальчиков – 3 305 и девочек – 3 085. Практически 50 на 50%.Вот это да!А также в регионе в этом году зарегистрировано 53 двоен.С начала 2023 года отделами ЗАГС области зарегистрировано рождение:во Владимире – 16 двоен;в Гусе-Хрустальном – 7 двоен;в Коврове – 6 двоен;в Александровском районе – 5 двоен;в о. Муром и Собинском районе – по 4 двойни;в Вязниковском, Кольчугинском и Меленковском районах – по 2 двойни;в Гороховецком, Камешковском, Селивановском, Судогодском и Юрьев-Польском районах – по 1 двойне.Фантазия владимирских родителей с начала 2023 года также радует.На официальном сайте Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области можно изучить оригинальные имена новорожденных.От Коловрата до КосмосаСамые редкие имена мальчиков :Коловрат, Аврелий, Адам, Аким, Антип, Велес, Гордей, Данислав, Дементий, Джони, Лионель, Майслав, Максимилиан, Милорад, Михей, Одиссей, Космос.От Юноны до... БерезыСамые редкие имена девочек:Юнона, Агния, Александрина, Венера, Любовь-Агата, Маруся, Матильда, Радослава, Риана, Береза и др.На заметку!Из 6 390 зарегистрированных в январе-сентябре 2023 года 15 детей родились ВНЕ медицинской организации.Фото: pxfuel.com