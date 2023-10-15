От Коловрата до Березы: необычные имена, которые дали своим детям жители Владимирской...
От Коловрата до Березы: необычные имена, которые дали своим детям жители Владимирской области
Любопытной статистикой поделилось Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.
С начала 2023 года чаще всего впервые женщины становились мамами в 25, а мужчины отцами — в 27 лет.
Второй ребёнок, судя по официальной статистики, рождается (как правило) у 33-летних родителей.
На третьего чаще решаются 34-летние женщины и 36-летние мужчины.
За 9 месяцев 2023 года отделами ЗАГС Владимирской области составлено 6 390 записей актов о рождении, из них в отношении мальчиков – 3 305 и девочек – 3 085. Практически 50 на 50%.
Вот это да!
А также в регионе в этом году зарегистрировано 53 двоен.
С начала 2023 года отделами ЗАГС области зарегистрировано рождение:
во Владимире – 16 двоен;
в Гусе-Хрустальном – 7 двоен;
в Коврове – 6 двоен;
в Александровском районе – 5 двоен;
в о. Муром и Собинском районе – по 4 двойни;
в Вязниковском, Кольчугинском и Меленковском районах – по 2 двойни;
в Гороховецком, Камешковском, Селивановском, Судогодском и Юрьев-Польском районах – по 1 двойне.
Фантазия владимирских родителей с начала 2023 года также радует.
На официальном сайте Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области можно изучить оригинальные имена новорожденных.
От Коловрата до Космоса
Самые редкие имена мальчиков :
Коловрат, Аврелий, Адам, Аким, Антип, Велес, Гордей, Данислав, Дементий, Джони, Лионель, Майслав, Максимилиан, Милорад, Михей, Одиссей, Космос.
От Юноны до... Березы
Самые редкие имена девочек:
Юнона, Агния, Александрина, Венера, Любовь-Агата, Маруся, Матильда, Радослава, Риана, Береза и др.
На заметку!
Из 6 390 зарегистрированных в январе-сентябре 2023 года 15 детей родились ВНЕ медицинской организации.
Фото: pxfuel.com