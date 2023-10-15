Отец Леонида Агутина поставил точку в вопросе о возможном разводе музыканта с Анжеликой Варум.

Отец Леонида Агутина поставил точку в вопросе о возможном разводе музыканта с Анжеликой Варум.Когда Анжелику Варум не увидели на концерте Леонида Агутина в честь его 55-летия, публика зашепталась, делясь предположениями о проблемах в браке знаменитой пары. Многие пришли к выводу: супруги находятся на грани развода. Столь смелые домыслы основаны на факте о том, что ранее певица не пропускала особенные выступления любимого мужа.Подтвердить или развеять предположения публики попросили отца Леонида Агутина, 88-летнего Николая Петровича, который на днях появился на на гала-ужине в честь национальной музыкальной премии "Виктория". Родитель музыканта дал понять, что в браке его сына с Варум все хорошо.Николай Петрович считает, что многие просто завидуют живущим в счастливом браке Леониду Агутину и Анжелике Варум. Мол, супруги очень любят друг друга, и им нужно желать лишь счастья.Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 26 лет. Пара поженилась спустя три года романтических отношений – в 2000 году. У супругов есть дочь Елизавета-Мария, которая живет в США.Кстати, отец Леонида Агутина пожалел находящуюся в Израиле Аллу Пугачеву, но вместе с тем удивился ее решению переехать на Землю обетованную. Слова Николая Петровича "Дни.ру".