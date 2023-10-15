Реестр уникальных документов Владимирской области пополнился письмом вице-адмирала Михаила Лазарева...

Реестр уникальных документов Владимирской области пополнился письмом вице-адмирала Михаила Лазарева о защите крестьян.Об этом сообщает Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области.Экспертно-проверочная комиссия на очередном заседании согласовала включение в Реестр уникальных документов Владимирской области, это:1. Метрическая книга Николо-Златовратской церкви города Владимира за 1839 год с записью о рождении Александра Александровича Герцена;2. Свидетельство Императорского Московского университета № 4617 от 18 декабря 1884 года лекарю Николаю Кокореву об утверждении его в звании уездного врача с автографом декана медицинского факультета Николая Склифосовского;3. Аттестат Императорского Московского университета № 4604 от 18 декабря 1884 года Николаю Кокореву об утверждении его в степени лекаря с автографом декана медицинского факультета Николая Склифосовского;4. Метрическая книга Александро-Невской церкви при мужской гимназии города Владимира за 1903 год с записью о бракосочетании Николая Алексеевича Орлова.И, пожалуй, актуальный документ для всех времён:5. Письмо вице-адмирала Михаила Петровича Лазарева от 27 марта 1836 года на имя владимирского гражданского губернатора Степана Федоровича Паскевича с просьбой разобраться в жалобе его крестьян на присвоение сенных покосов.Уточняется, что эти документы относятся к жизни и деятельности выдающихся людей, являются подлинными и единичными.Это интересно!В настоящее время к уникальным документам регионального значения из фондов Государственного архива Владимирской области отнесено 84 документа.Фото: pxfuel.com и https://mod.avo.ru/novosti