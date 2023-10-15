Совсем скоро жители Владимирской области смогут увидеть новые банкноты «в духе мировых...

Совсем скоро жители Владимирской области смогут увидеть новые банкноты «в духе мировых трендов».Напомним, ещё в сентябре зампредседателя ЦБ Сергей Белов заявил, что Банк России планирует провести презентацию модернизированных банкнот 1 000 и 5 000 рублей образца 2023 года.Известно, что «Гознак» уже активно их печатает. По цвету они не будут отличаться от действующих«Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные— в духе мировых трендов»,— сказал Белов, как сообщает «РБК».Стало известно, что у новых «денег» будет больше защитных элементов.В августе прошлого года также сообщалось, что на новой банкноте в 1 000 рублей могут появиться такие изображения, как здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому.На банкноте в 5 тысяч рублей, по словам Сергея Белова, планировали изобразить дом Севастьянова, плотину пруда на реке Исеть, панорамный вид Екатеринбурга и пр.Регулятор официально представит новые купюры уже завтра - 16 октября.Фото: pxfuel.com