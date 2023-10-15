Библиотеку в Юрьеве-Польском модернизировали до «звания» модельной. На обновление из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской

Библиотеку в Юрьеве-Польском модернизировали до «звания» модельной. На обновление из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Для библиотеки закупили новую мебель и оборудование: планетарный сканер, VR-очки, детский интерактивный стол и интерактивный пол, сборные роботы для обучения программированию, видео-панель, интерактивная трибуна. Также обновлен книжный фонд. Для маленьких детей теперь