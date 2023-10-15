В городе Кольчугино лишь после вмешательства прокуратуры были снесены аварийные...

В городе Кольчугино лишь после вмешательства прокуратуры были снесены аварийные постройки.Выяснилось, что на личном приёме у прокурора местная жительница пожаловалась на аварийное состояние хозяйственных построек, расположенных рядом с домом №4 по улице Ким.Как оказалось, местное самоуправление их снос не планировало проводить. И данным вопросом не занималось.“В ходе надзорных мероприятий доводы заявительницы нашли подтверждение: установлено, что часть указанных построек пострадала от пожара, у всех были частично разрушены стен и кровли…” - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.При этом, они были не огорожены, доступ в них был свободный. В том числе и для несовершеннолетних.По результатам проверки прокурором главе администрации Кольчугинского района внесено представление.И лишь после этого аварийные постройки были снесены, а земельный участок наконец-то очистили от мусора.Фото: pxfuel.com