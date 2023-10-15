В Муроме выпущены в Оку около 88 тысяч мальков стерляди. Об этом рассказал на своей официальной...

В Муроме выпущены в Оку около 88 тысяч мальков стерляди.Об этом рассказал на своей официальной стране Вконтакте глава города Владимира — Дмитрий Наумов:«11 октября на реке Оке города Муром осуществлён выпуск стерляди средней массой 3 грамма в количестве 87 603 штуки…» - поделился он информацией.Сообщается, что работы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов выполнены в целях компенсации ущерба при строительстве автомобильной дороги «Рпенский проезд».Напомним, что также ежегодно для “зарыбления” водоёмов Владимирской области используются мальки стерляди. И это неспроста: молодые особи хорошо приспосабливаются к естественным условиям и быстро растут.Обычно к месту выпуска молодь стерляди доставляется в специальных контейнерах с кислородными рамками, а в реку рыбу запускают при помощи “пускового рукава”.Любопытно, что процесс восстановления популяции стерляди – не быстрый. По статистике, до половозрелого возраста доживает лишь 1-3 процента выпущенной молоди.Фото: из видео с официальной страницы Вконтакте Дмитрия Наумова