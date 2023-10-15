В результате серьёзного ДТП на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» пришлось деблокировать...

В результате серьёзного ДТП на автодороге «Владимир-Муром-Арзамас» пришлось деблокировать пострадавшего.О ДТП сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Сегодня (15 октября) в 12:20 в оперативную служба поступило сообщение о серьёзном ДТП в Селивановском районе, а именно — на 94-м км (у деревни Николо-Ушна) автодороги «Владимир - Муром- Арзамас».В результате аварии произошло столкновение двух транспортных средств.Сообщается о нескольких пострадавших.Сотрудниками МЧС (также) проводится деблокировка одного человека.По кадрам видно, что белый автомобиль «улетел» в кювет. «Перед» одной из машин полностью «стёрт».Подробности ДТП уточняются.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Берегите свою жизнь!Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области