Владимирская область примет участие в фестивале мобильных точек питания «Россия — территория...

Владимирская область примет участие в фестивале мобильных точек питания «Россия — территория вкуса».Подведены итоги конкурсного отбора участников уличной ярмарки с использованием мобильных точек питания.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Наш регион станет частью гастрономического фестиваля «Россия – территория вкуса», который пройдёт в рамках Международной выставки-ярмарки. Напомним, она откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября.Известно, что на ярмарку уличной еды среди заявок со всей России были отобраны "фуд-траки" (мобильные точки питания) 6 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа, Саратовской и Владимирской областей.«Наш регион представит гостям международного мероприятия готовые блюда инновационной линейки от «Аби», которая вошла в реестр проектов Владимирской области на портале достижения.рф" – сообщает пресс-служба регионального правительства.В чем же уникальность? В основе продукции, которая будет представлена на фестивале, – сочетание растительных белков нута, гороха и пшеницы, которое за счёт специальных технологий приобретают консистенцию и вкус мясного фарша.Производители утверждают, что такая пища легко усваивается и содержит полезные микроэлементы, клетчатку, а также снижающую уровень холестерина в крови.«Вкус этих блюд полностью соответствует мясным аналогам и позволяет не менять привычки...» - сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Что-то новенькое для региона! Да и для поколений, которые привыкли ко вкусу настоящего мяса.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области