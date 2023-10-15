Во Владимире в 2024 году планируют открыть «Музей детектива». Это будет первый подобный музей в...

Во Владимире в 2024 году планируют открыть «Музей детектива».Это будет первый подобный музей в России, сообщают организаторы нового удивительного пространства.Как стало известно, проектом уже занимается Татьяна Пикунова - владелица частных «Музея ложки» и «Музея непридуманных историй».В новом пространстве расскажут о том, что детектив зародился именно в России, ещё за 50 лет до выхода «Убийства на улице Морг» Эдгара По.Экспозиция укажет на связи Штирлица и его создателя с Владимирской областью, а именно – с городами Гороховцом и Владимиром (Владимирским централом).Часть залов посветят писательнице, нашей землячке - Татьяне Поляковой (автору популярных детективов).Также стало известно, что Министерство туризма Владимирской области выделило субсидию в 4,5 миллиона рублей на мультимедийное оборудование для данного проекта.Планируется создать мобильное приложение, виртуального помощника, игровую стену в виде интерактивной панели, а также особый формат экскурсионного показа в виде квеста («дополненная реальность»).В «Музее детектива» будут проводить интересные лекции и литературные встречи.Экспозицию планируют разместить на первом этаже старинного особняка (на улице Ильича, д. №8).Фото: pxfuel.com