Всего запланировано проведение 10-ти встреч.

Во Владимирской Епархии уже в понедельник, 16 октября, в Школе трезвости (18+).На эти занятия, которые будет вести иерей Антоний Белов, приглашаются не только граждане, страдающие от алкогольной зависимости, но и их родственники. И просто неравнодушные к проблеме люди.Занятия пройдут по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Всего запланировано 10 встреч.Они будут проходить с понедельника по пятницу с 19.00 до 21.00 по адресу: ул. Большая Московская, здание 106. Все подробности можно узнать по телефону +7 (996) 195-90-50.