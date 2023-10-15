Во Владимирской области 15 октября горели частные дома в деревне Вяткино и Ожигово. Увы, крупные...

Во Владимирской области 15 октября горели частные дома в деревне Вяткино и Ожигово.Увы, крупные пожары пришлось тушить спасателям сегодня (15 октября) ночью и ранним утром.Речь идёт про два района Владимирской области, уточняют в региональной пресс-службе МЧС России.В Муромском районе: в деревне Ожигово, на улице Центаральной, 46.Известно, что предварительная площадь пожара немалая — 292 квадратных метров.К ликвидации огня привлекались 6 единиц техники и 17 человек личного состава.Причина такого крупного пожара пока неизвестна. И информации о пострадавших на данный момент нет.Второй пожар сегодня же (15 октября) произошёл в Судогодском районе, деревне Вяткино (на улице Нагорной, 35).Звонок о происшествии в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступил ранним утром — в 4:26.Тут площадь возгорания еще больше — 500 квадратных метров. Сгорел частный жилой дом.Информация о погибших пока не поступала, уточняют в региональной пресс-службе МЧС России.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 13 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101»!Сообщения принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области