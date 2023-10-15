Во Владимирской области активно развивается сервис «Наличные на кассе». Об этом информирует...

Во Владимирской области активно развивается сервис «Наличные на кассе».Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Получить наличные деньги жители Владимирской области теперь могут не только в банкоматах, но и в магазинах и на автозаправках.По данным на 1 июля 2023 года, снять деньги с банковской карты можно в 407 торговых точках и на 57 АЗС.«Эта услуга расширяет границы финансовой доступности в регионе, и особенно удобна жителям сел, где нет банкоматов, но есть магазины. Если смотреть географию торговых точек, которые предоставляют услугу, то почти половина расположена в сельской местности», – прокомментировал Владимир Полянский, заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России.Для снятия наличных нужно совершить любую покупку и перед оплатой предупредить продавца о желании получить на руки конкретную сумму. Ее добавят в чек и выдадут наличными.Лимит по таким операциям составляет до 5 тысяч рублей с одной карты в сутки и не более 30 тысяч рублей в месяц.Важно:Торговая сеть не берет с покупателя комиссию за услугу. Однако ее может устанавливать банк, важно знать «условия».Фото: freepik.com