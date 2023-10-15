Во Владимирской области жители села Есиплево вынуждены пользоваться мутной водой. Кольчугинская...

Во Владимирской области жители села Есиплево вынуждены пользоваться мутной водой.Кольчугинская межрайонная прокуратура требует от администрации - обеспечить надлежащее водоснабжение жителей села Есиплево.После проверки было установлено, что на территории населённого пункта частично организовано центральное водоснабжение, которое осуществляется путем подачи воды из артезианских скважин.“Надзорные мероприятия показали, что вода, поступающая в водопроводную сеть, не соответствует требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства по показаниям жесткости, цветности, мутности, а также содержания железа в ней…” - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.При этом система фильтрации воды отсутствует, а работы по модернизации системы водоснабжения села Есиплево не проводятся.Как итог: межрайонным прокурором в адрес главы администрации Кольчугинского района и директора МУП города Кольчугино «Коммунальник» внесены представления.В данный момент инициирована и процедура привлечения к административной ответственности руководителя муниципального предприятия по ст. 6.5 КоАП РФ (“нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению”).Фото: pxfuel.com