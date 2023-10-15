Во Владимирской области жителя Петушинского района подозревают в краже самовара, контрабаса и...

Во Владимирской области жителя Петушинского района подозревают в краже самовара, контрабаса и икон.Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В конце сентября в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Москвы, которая сообщила о краже имущества из ее дачного дома, расположенного в одной из деревень Петушинского района.Выяснилось, что когда женщина в очередной раз приехала на дачу, то обнаружила, что ворота были открыты, а оконное стекло в доме разбито.Пропали икона, самовар, контрабас и музыкальный центр, настенные часы, газонокосилка и различная кухонная утварь.«Заявительница оценила причиненный злоумышленником материальный ущерб в сумму более 55 000 рублей…» - уточняют в региональной пресс-службе УМВД России.В дальнейшем был задержан ранее судимый 52-летний местный житель.Уточняется, что сотрудниками полиции собрана доказательственная база причастности фигуранта еще к восьми подобным эпизодам.Мужчина «исправно» совершал кражи (с мая по сентябрь 2023 года) из дачных домов. И каждый раз уходил незамеченным.Общий ущерб дачникам-владельцам составил более 230 000 рублей.Любопытно, что часть похищенного подозреваемый оставлял себе, а что-то продавал.Как итог: следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам «Кражи».Фото: pxfuel.com