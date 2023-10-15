Три пожара произошло за вечер 14 октября и ночь 15 октября в Петушинском, Муромском и Судогодском районах. Сгорели два частных дома и складское помещение, сообщили в пресс-службе МЧС

Три пожара произошло за вечер 14 октября и ночь 15 октября в Петушинском, Муромском и Судогодском районах. Сгорели два частных дома и складское помещение, сообщили в пресс-службе МЧС Владимирской области. 14 октября в 19:46 спасателям поступило сообщение о пожаре склада в городе Костерево Петушинского района по адресу улица Писцова, 50/7. Пожар разошелся на площадь 630