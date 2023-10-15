Жители Владимирской области смогут увидеть на большом экране семейное кино об Илье...

Жители Владимирской области смогут увидеть на большом экране семейное кино об Илье Муромце.Правда, точная дата выхода этого фильма пока неизвестна. Сообщается, что компания «Карго» (режиссер — Карен Оганесян) представила на презентации Фонда кино семейную картину «Стальное сердце». В ней речь пойдёт об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике, которые стали киборгами.Смело и ново! По сюжету во времена Древней Руси герои в очередной раз сошлись друг с другом в смертельной битве. Но во время неё сошла лавина, которая погребла под собой противников.Спустя века Илью Муромца и Соловья-Разбойника находят во льдах и создают из них бойцов-киборгов.Двое подростков становятся проводниками богатыря. И всем вместе – им предстоит победить Разбойника.Как стало известно, Илью Муромца сыграет Кирилл Зайцев (кино «Движение вверх»), а Соловья-Райзбойника — Юрий Колокольников (кино «Серебряные коньки»).Работа над блокбастером продлится до весны, а премьера ожидается в конце следующего (2024) года.Бюджет картины оценивают в 380 миллионов рублей.Любопытно - что же мы увидим в конечном итоге? Не так часто снимают большое кино про наших земляков, да ешё… таких!Фото: ГТРК "Владимир"; pxfuel.com