Жителям Владимирской области напоминают, что перевозить животных по России можно лишь со...

Жителям Владимирской области напоминают, что перевозить животных по России можно лишь со спецдокументом.Об этом сообщает пресс-центр Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:“При перемещении животных на территории Российской Федерации, в том числе с последующим вывозом за рубеж, во время всего пути следования собаки и кошки должны сопровождаться ветеринарным паспортом с отметкой о проведении клинического осмотра в течение 14 дней до начала перемещения/вывоза…”Уточняется, что в сопровождении паспорта животные могут вернуться вместе с хозяевами в Россию без отметки о проведении клинического осмотра в стране пребывания, если “с момента её проставления не прошло 14 дней”.Если сроки возврата превышают вышеуказанные, то обратный ввоз допускается по этому же документу, но при наличии в нем отметки компетентного органа страны-экспортера о проведении клинического осмотра (также документ действителен в течение 2 недель).В иных случаях обратный ввоз животных допускается в сопровождении ветеринарного сертификата формы № 5а (если с момента вывоза не прошло 90 дней), а также по ветеринарному сертификату формы № 15, утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 607 («О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран»).Фото: pxfuel.comЧитайте также:Путешествия с животными: «за» или «против»? Полезные советы от жительниц Владимирской областиhttps://vladtv.ru/society/147748/Удивительные истории из центра реабилитации диких птиц во Владимирской области: цапля Капля нашла пару, а орлица Злата встала на крылоhttps://vladtv.ru/society/140389/