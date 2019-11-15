Матчем во Владивостоке между местным Адмиралом и финским Йокеритом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Встреча получилась крайне упорной. Хозяева льда лишь в серии буллитов сломили сопротивление гостей. Итоговый счет – 3:2 в пользу моряков.

Матчем во Владивостоке между местным "Адмиралом" и финским "Йокеритом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Встреча получилась крайне упорной. Хозяева льда лишь в серии буллитов сломили сопротивление гостей. Итоговый счет – 3:2 в пользу "моряков".В составе победителей дубль оформил словак Мартин Бакош. Он же реализовал решающий буллит. У "шутов" шайбы забросили Ахти Оксанен и Сами Леписте."Моряки" одержали третью победу подряд. В турнирной таблице Восточной конференции они идут на восьмом месте, набрав 31 очко после 26 игр. "Иокерит" занимает седьмую строчку на Западе (30 баллов, 25 матчей).