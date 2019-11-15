Александра Трусова всерьез вознамерилась сменить пол.. Девушка рассказала, что очень хотела бы попробовать себя в мужском фигурном катании.

Александра Трусова всерьез вознамерилась "сменить пол".. Девушка рассказала, что очень хотела бы попробовать себя в мужском фигурном катании.По словам победительницы Гран-При в Канаде, у мужчин программа позволяет включить в себя более сложные элементы. Трудолюбивая россиянка подчеркнула, что она вполне могла бы посоревноваться с фигуристами. Стоит отметить, что в отличии от женского прокатного материала, в мужской разрешено вставлять четверные прыжки в короткую прогрaмму.Трусова рассказала, что несмотря на более строгие критерии жюри, она бы все равно с удовольствием попробовала свои силы в борьбе с фигуристами. Подметим, что Александре есть, чем подкрепить свои слова и желание. Она уже доказала всему миру, что способна на многое на спортивном поприще.Так девушка завоевала золото в Канаде. В свои 16 лет Трусова уже имеет звание двукратной серебряной призерки чемпионата России. К тому же она вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров. Также фигуристка имеет титулы победителя и серебряного призера финалов юниорского Гран-при, сообщает .Впрочем, далеко не факт, что ее наставница Этери Тутберидзе одобрит идею подопечной. Пока от нее не поступало никаких комментариев на желание Александры, однако стоит подчеркнуть, что в фигурном катании спортсмены должны неукоснительно выполнять распоряжения тренеров.22 Сен 2019 в 3:58 PDT"Когда вы идете на большой результат, должна быть другая работа и другая отдача. Всё в одном фантике не бывает: и результат, и добрый тренер. Чтобы достичь результата, дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание, вести на результат, – это большое тренерское искусство", – рассказывала олимпийская чемпионка Ирина Роднина в интервью с корреспондентами .