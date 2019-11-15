В Первом клиническом медицинском центре открылся новый центр компетенций для людей с ишемией, угрожающей потерей конечностей.

В Первом клиническом медицинском центре открылся новый центр компетенций для людей с ишемией, угрожающей потерей конечностей. Врач по рентгеноваскулярной диагностике и лечению в Центре спасения конечностей Первого клинического медицинского центра Алексей Зайцев расскажет о том, когда открылся Центр и о его специализации