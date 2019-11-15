В Первом клиническом медицинском центре открылся новый центр компетенций для людей с ишемией, угрожающей потерей конечностей.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-aleksej-zajcev-vrach-centra-spaseniya-konechnostej-pervyj-klinicheskij-medicinskij-centr.html" target="_blank">Алексей Зайцев - врач Центра спасения конечностей Первый клинический медицинский центр</a> - В Первом клиническом медицинском центре открылся новый центр компетенций для людей с ишемией, угрожающей потерей конечностей.
[url=https://33live.ru/novosti/15-11-2019-aleksej-zajcev-vrach-centra-spaseniya-konechnostej-pervyj-klinicheskij-medicinskij-centr.html]Алексей Зайцев - врач Центра спасения конечностей Первый клинический медицинский центр[/url] - В Первом клиническом медицинском центре открылся новый центр компетенций для людей с ишемией, угрожающей потерей конечностей.